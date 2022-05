CAMERA CU TERMOVIZIUNE DIN DOTAREA POLIEsEI DE FRONTIERA "ISI FACE TREABA"...

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu au depistat doua persoane de nationalitate siriana, in varsta de 33 de ani, care incercau sa treaca ilegal frontiera in tara noastra.In data de 07.05.2022, in jurul orei 23.30, in zona adiacenta a Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu, politistii de frontiera planificati in serviciu sa execute supravegherea zonei au observat cu ajutorul autospecialei de termoviziune, doua persoane, care se deplasau pe jos, incercand sa ... citeste toata stirea