Campionatul National de Motocros, in acest weekend la Prundu! Iata programul celor doua zile de competitie AICI

Campionatul National de Motocrosdebuteaza in acest sfarsit de saptamana pe circuitul din localitatea Prundu. Evenimentul organizat de catre clubul Top Cross TCS Otopeni, in parteneriat cu Primaria Comunei Prundu, incepe vineri 8 aprilie, cand este programat secretariatul, revizia tehnica si sedinta foto pentru clasele Amatori, Veterani si 50 cc si continua in zilele de 9 si 10 aprilie.Vor concura clasele:- 09.04 (1 zi): 50 Jun Mari+Mici, AMA MX1+MX2, VET 1+2- 10.04 (1 zi): MX1, MX2, 125