CAPTURA-RECORD LA VAMA GIURGIU: PETARDE SI ARTIFICII IN VALOARE DE PESTE 400.000 DE LEI

Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit impreuna cu politistii din cadrul I.P.J. Giurgiu- Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase , in urma controalelor efectuate asupra unor mijloace de transport, o cantitate considerabila de articole pirotehnice, pe care un cetatean roman si un cetatean bulgar au incercat sa le introduca in tara, fara a detine autorizatiile necesare.Bunurile, in valoare estimata de 404.900 lei, au fost ridicate de politistii din cadrul Inspectoratului de ... citeste toata stirea