"Caravana Educatiei", un program de lectii gratuite pentru elevii de clasa a VIII-a, initiat de TSD, va ajunge si la Giurgiu!

"Caravana Educatiei",un program gratuit care cuprinde un set de cate zece lectii gratuite pentru limba romana si matematica, adresat elevilor de clasa a VIII-a si initiat de TSD Romania, va ajunge, cu implicarea tinerilor social-democrati giurgiuveni, si in Giurgiu."Caravana Educatiei" se va desfasura in perioada 2 mai - 12 iunie 2022, timp in care autocarul va trece prin toate judetele tarii. Totodata, elevii au la dispozitie link-ul https://caravanaeducatiei.ro/ , pentru a parcurge ... citeste toata stirea