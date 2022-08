CARAVANA JOBURILOR IN STRAINATATE POPOSESTE SI LA GIURGIU...

Caravana joburilor in strainatate este initiativa agentiei de mediere si plasare forta de munca strainatate DB Work, prin intermediul careia sunt organizate mai multe targuri de joburi in 9 orase din Romania.Suntem deja in drum spre locatia cu numarul trei a Caravanei joburilor DB Work, Hotel Sud din orasul Giurgiu. Pe data de 03 SEPTEMBRIE, recrutorii nostri vin pregatiti cu oferte de angajare in varii domenii. Iata ce joburi ti-am pregatit:Domeniul Industrial - Lacatusi, Sudori, ... citeste toata stirea