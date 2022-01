Casa mistuita de flacari! (FOTO)

Casaunei femei, in varsta de 86 de ani, a ars intr-un incendiu violent. S-a intamplat azi-noapte, in localitatea Bacu. Cand a vazut flacarile, batrana a mers la vecini si le-a cerut ajutorul. Acestia au sunat imediat la 112.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Bolintin Deal, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, un autocamion de interventie si o ambulanta SMURD.Acestia au constatat faptul ca locuinta si bunurile din interior ardeau in totalitate, ... citeste toata stirea