CE SPUNE PRIMARIA DESPRE PROBLEMA INCALZIRII LICEULUI "TUDOR VIANU"?

In urma reactiilor aparute in spatiul public cu referire la faptul ca salile de clasa ale Liceului Teoretic "Tudor Vianu" nu beneficiaza de agent termic, Primaria municipiului Giurgiu si Uzina Termoelectrica Production fac urmatoarele precizari :Primaria municipiului Giurgiu si Uzina Termoelectrica Production, societatea subordonata Consiliului Local ce distribuie agent termic in sistem centralizat s-au preocupat constant de imbunatatirea sistemului de termoficare si implicit de cresterea ... citeste toata stirea