CE TREBUIE FACUT PENTRU A OBEsINE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA GRATUIT PENTRU TERENURI EXTRAVILANE?

Primaria Giurgiu anunta ca in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara, ANCPI colecteaza direct/indirect si prelucreaza prin intermediul executantilor lucrarilor de inregistrare sistematica, date cu caracter personal furnizate de detinatori in scopul inregistrarii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Informatiile cu privire la imobile si proprietari, posesori, alti detinatori legali, obtinute ca urmare a realizarii lucrarilor de inregistrare ... citeste toata stirea