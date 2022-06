CENTRU DE CONSILIERE PENTRU AGRESORI, DESCHIS DE DGASPC GIURGIU

In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu a fost infiintat Centrul de consiliere pentru agresori. Acest serviciu social are drept scop furnizarea de servicii complexe agresorilor familiali, in vederea corectarii comportamentelor agresive si pentru a sprijini reabilitarea si reinsertia sociala a acestora.Centrul de consiliere pentru agresori din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu a primit in data de 9 iunie 2022 licenta de functionare provizorie (pentru un an), ... citeste toata stirea