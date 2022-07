CENTRUL MATERNAL DIN GIURGIU, SPRIJIN REAL PENTRU GRAVIDE SI MAME AFLATE IN DIFICULTATE

Mamele cu copii aflati in risc de separare de familie si gravidele aflate in situatii de dificultate, care temporar nu au locuinta sau care se confrunta cu mari probleme financiare, profesionale si relationale sau care provin din familii marginalizate sau dezorganizate, incapabile sa le ofere niciun fel de suport, pot beneficia de serviciile sociale acordate in cadrul Centrului Maternal.Centrul Maternal, avand capacitatea de 10 locuri, este o componenta rezidentiala a Complexului de Servicii ... citeste toata stirea