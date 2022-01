Cetatean libian depistat ascuns intr-un autocamion, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu

Un cetatean libian, in varsta de25 de ani, a fost depistat de catre politistii de frontiera giurgiuveni, ascuns intr-o cutie voluminoasa, din semiremorca unui ansamblu rutier. Acesta, soferul si mijlocul de transport au fost preluati de catre autoritatile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor.In cursul acestei dimineti, in jurul orei 08.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, un cetatean turc, in varsta ... citeste toata stirea