CHIAR DACA SARBATORILE AU TRECUT, OAMENII DE BINE INCA DARUIESC...

Copiii aflati in plasament in casele de tip familial "Teodora" si "Daniela", structuri rezidentiale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu au primit vineri, 6 ianuarie 2023, vizita reprezentantilor Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (S.N.P.P.C.) din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Giurgiu.Astfel, 20 de copii cu dizabilitati aflati in plasament de tip rezidential au primit daruri constand in dulciuri, bauturi ... citeste toata stirea