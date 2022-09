CINCI ARESTARI IN URMA PERCHEZIEsIILOR LA PROXENEEsII GIURGIUVENI

Cinci persoane au fost retinute in urma perchezitiilor efectuate, miercuri dimineata, in judetul Giurgiu, la domiciliile unor persoane banuite de proxenetism.Potrivit unui comunicat al IPJ Giurgiu, este vorba de patru barbati cu varste cuprinse intre 27 si 44 de ani si o femeie de 42 de ani, cu domiciliile in comunele Stanesti, Daia si in municipiul Giurgiu.Din cercetari a reiesit ca persoanele in cauza ar fi racolat femei tinere in perioada mai-septembrie si le-ar fi inlesnit practicarea ... citeste toata stirea