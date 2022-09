CINCI VICTIME INTR-UN ACCIDENT DINTRE O VIDANJA SI O CAMIONETA

Cinci persoane au ajuns la spital in urma impactului intre o vidanja si o camioneta, accident petrecut pe DN 41, in localitatea Prundu, in care au mai fost implicate alte trei persoane, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu."Astazi, IPJ Giurgiu a fost solicitat sa intervina la un accident care a avut loc pe DN 41, in dreptul localitatii Prundu, intre o vidanja condusa de un barbat in varsta de 59 de ani si in care se mai aflau doi tineri cu varste de 21, respectiv 26 de ... citeste toata stirea