CINE ESTE COLEGA CU CARE SE MANDRESC POLIEsISTII DE FRONTIERA GIURGIUVENI?

Roxana Belachlavek, colega noastra, a fost premiata in cadrul Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala, pentru activitatea desfasurata in aceasta sfera.Este politist de frontiera, iar in timpul liber actioneaza ca voluntar al Asociatiei Ai Vointa, Ai Putere, unde se implica in buna functionare a campaniilor umanitare destinate sprijinirii categoriilor defavorizate de la nivelul municipiului Giurgiu si imprejurimi.Roxana a infiintat un nou concept la nivelul judetului Giurgiu, ... citeste toata stirea