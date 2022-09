CINE POATE PRIMI TICHETE SOCIALE PENTRU ELEVI SI IN CE CONDIEsII?

Primaria Giurgiu anunta care sunt conditiile de eligibilitate pentru solicitantii tichetelor sociale: "In scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate si al cresterii accesului la educatie a acestora, se instituie stimulentul educational, sub forma de tichete sociale an scolar 2022-2023, din acest motiv va prezentam conditiile care trebuie indeplinite de catre solicitanti, pentru acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale, ... citeste toata stirea