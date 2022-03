CINE SI CUM SE POATE AUTORECENZA ONLINE?

In perioada 14 martie-15 mai 2022 se desfasoara procesul de autorecenzare, prima etapa de colectare a datelor de la populatie pentru RPL2021, care presupune in premiera doua aspecte distincte:-autorecenzarea online;-autorecenzarea online asistata (ARA), pentru indrumarea persoanelor cu abilitati digitale reduse.Fiecare persoana, indiferent de cetatenie, cu resedinta obisnuita in Romania se poate recenza in doi pasi:-pasul unu: persoana acceseaza pe site-ul www.recensamantromania.ro ... citeste toata stirea