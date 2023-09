Consilierii judeteni au aprobat vineri, in cadrul unei sedinte extraordinare a CJ Giurgiu, convocata deindata, un proiect de hotarare pentru achizitia de servicii juridice de asistenta si reprezentare in domeniul penal dupa ce institutia a constatat ca trei sute de hectare de terenuri aflate in proprietatea CJ sunt cultivate de persoane necunoscute."Primul proiect de hotarare supus aprobarii consilierilor judeteni la sedinta de astazi se refera la achizitia de servicii juridice de asistenta si ... citeste toata stirea