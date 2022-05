CLUBUL AQUILA ARE SASE NOI CAMPIONI NAEsIONALI

In perioada 13-15 mai, s-a desfasurat la Targu Mures in Sala Polivalenta, Campionatul National de Ju Jitsu, rezervat sportivilor sub 14 ani. La aceasta competitie foarte importanta din calendarul competitional al Federatiei Romane de Arte Martiale-Departamentul de Ju Jitsu, au participat peste 450 de sportivi de la 17 cluburi din toata tara. La acest eveniment sportiv au facut deplasarea si 8 sportivi de la clubul nostru, coordonati de catre Hanshi Ion Chelu, sprijinit de catre Sempai Ciprian ... citeste toata stirea