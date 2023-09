Sambata, 30.09.2023, in intervalul orar 11:00 - 12:00, circulatia rutiera se va inchide pe DN 5 (km 63+012 - km 64+884), Podul Prieteniei, in vederea desfasurarii competitiei sportive ,,Free Spirit Run Giurgiu - Ruse". De asemenea, pe sectorul cuprins intre km. 60+800 si km. 62+000 (sos. Prieteniei ), sector aflat in administrarea municipiului Giurgiu, traficul rutier va fi inchis pe sensul de mers Bucuresti - Vama Giurgiu (partea dreapta a drumului), circulatia urmand sa se ... citeste toata stirea