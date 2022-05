COD GALBEN de instabilitate atmosferica IN JUDETUL GIURGIU, pana maine dimineata

Administratia Nationala de Meteorologiea transmis o atentionare tip cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in perioada 17 mai, ora 14:00 - 18 mai, ora 06:00.Conform meteorologilor, in judetul Giurgiu, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 15-20 l/mp si izolat 30-40 l/mp.Pentru a preveni ... citeste toata stirea