COD GALBEN pentru judetul Giurgiu: Vant puternic si averse torentiale, pana maine dimineata

Administratia Nationala de Meteorologiea transmis o atentionare tip cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in perioada 14 mai, ora 12:00 - 15 mai, ora 10:00. Conform meteorologilor, in judetul Giurgiu, vor fi perioade in care vantul va bate cu viteze de 55-65 km/h, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si pe alocuri vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25-35 l/mp.Pentru a preveni situatiile de urgenta, va recomandam respectarea urmatoarelor ... citeste toata stirea