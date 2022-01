PotrivitCentrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane astazi, in jurul orelor 12.00, pe DN5, Bucuresti - Giurgiu, in zona localitatii Daia, la km 52+300, doua autotrenuri au fost implicate intr-o coliziune fata-spate.Traficul a fost intrerupt in ambele sensuri timp de 30 de minute. In urma impactului, o persoana a fost ranita, primind ingrijiri medicale la locul ... citeste toata stirea