CONDUCEREA M.A.I. A DECIS: CMS. SEF IONUEs DANA - SEFUL POLIEsIEI SECTOR 1 - ESTE NOUL INSPECTOR SEF AL IPJ GIURGIU

Urmare a incidentelor de la Bolintin Vale, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a convocat joi o sedinta, cu participarea sefului Politiei Romane si sefului Jandarmeriei Romane, in care s-au s-au luat urmatoarele decizii:O echipa comuna din cadrul I.G.P.R. si a I.G.J.R. a fost trimisa in judetul Giurgiu, pentru a clarifica gestionarea situatiei operative, activitatile de prevenire si combatere a infractionalitatii, precum si modalitatea de gestionare a evenimentului in cauza. In ... citeste toata stirea