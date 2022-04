CONSILIUL JUDEEsEAN CASTIGA O PRIMA BATALIE IN INSTANEsA CU PREFECTUL PSD FLORENTINA STANCULESCU

Extrem de suparata ca isi pierduse functia, dupa reorganizarea Consiliului Judetean, la inceputul acestui an, Florentina Stanculescu - devenita, intre timp, prefect PSD de Giurgiu - a dat in judecata Consiliul Judetean, contestand reorganizarea institutiei.Florentina Stanculescu a decis sa "mearga pe mana" judecatorilor din Bucuresti, iar pentru ca procesul sa se judece in Capitala, si-a facut buletin de Bucuresti.Procesul s-a judecat la Tribunalul Bucuresti, iar reclamanta a pierdut ... citeste toata stirea