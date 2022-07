CONTESTAEsIILE AU "RIDICAT" PROMOVABILITATEA LA BACALAUREAT

Rezolvarea contestatiilor de la prima sesiune a examenului de Bacalaureat a adus o crestere cu 4 procente a promovabilitatii in judetul Giurgiu:"La nivelul judetului Giurgiu, 36 de candidati din seria curenta si 4 candidati din seriile anterioare au obtinut medii de promovare dupa solutionarea contestatiilor, in plus fata de candidatii promovati initial, ceea ce a condus la cresterea promovabilitatii cu 4,02%.Rata de promovabilitate pentru sesiunea iunie-iulie 2022 este de 59,06% raportata la ... citeste toata stirea