CONTINUA - IN RITM ALERT - INVESTIEsIILE IN CELE TREI SATE ALE COMUNEI OINACU

Anuntul este facut de primarul comunei, Fabian Esirca; acesta da detalii, pe pagina sa de facebook: "Va anunt cu bucurie ca mare parte dintre lucrarile demarate cu ceva timp in urma, sunt fie finalizate, fie in curs de finalizare. Doua dintre investitiile despre care va vorbeam cu doar doua luni si jumatate in urma sunt deja finalizate. Este vorba despre un parc nou, unde locuitorii satului Comasca vor putea, de acum, petrece clipe de relaxare, precum si un modern teren de sport, cu gazon ... citeste toata stirea