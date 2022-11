CONTINUA PLANTAREA PADURII COMUNITARE. SAMBATA - O NOUA ACEsIUNE

Sambata, 19 noiembrie 2022, in municipiul Giurgiu, pe malul Canalului Cama, Asociatia "MaiMultVerde" in parteneriat cu Primaria municipiului Giurgiu continua plantarea primei paduri comunitare din Romania. Actiunea face parte din campania "FA CADOU UN COPAC" organizata de Asociatia "MaiMultVerde". In cadrul actiunii de sambata, vor fi plantati 5.000 de puieti de diverse specii. Pana in prezent, au fost plantati in Padurea Comunitara Cama, 135.000 de arbori si arbusti, pe o suprafata de 20 de ... citeste toata stirea