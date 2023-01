CONVENEsIA DE LA ISTANBUL SI DGASPC GIURGIU

In perioada 15-18 ianuarie 2023, o delegatie a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a participat la o activitate in cadrul proiectului ANES, in Norvegia, finantat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, printr-un grant in valoare totala de 2,5 milioane Euro.Delegatia a fost condusa de Doamna Secretar de Stat, Luminita Popescu, Presedintele Autoritatii Nationale pentru Egalitate de Sanse, alaturi de repezentanti ai Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul ... citeste toata stirea