COPII KURZI DIN SIRIA, AJUNSI IN GRIJA DGASPC GIURGIU

Sase minori de etnie kurda au fost preluati de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu in data de 8 aprilie 2022. Preluarea acestora in sistemul de protectie speciala este urmare a solicitarii Centrului Regional de Proceduri si Cazare pentru Solicitantii de Azil Giurgiu din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari.Minorii au ajuns in Romania insotiti de un grup de persoane care au declarat ca sunt sirieni de etnie kurda si ca au venit impreuna cu minorii din ... citeste toata stirea