Corul Madrigal, in premiera la Pierre Boulez Saal din Berlin

Astazi, 29 aprilie, de la ora19:30 (DE), Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" va fi prezent in stagiunea de concerte a celebrei Pierre Boulez Saal din Berlin, in cadrul programului BOULEZ ENSAMBLE XLII - Stravinsky.Corul Madrigal va participa in cadrul concertului cameral dirijat de Matthias Pintscher si dedicat muzicii si personalitatii compozitorului Igor Stravinsky. Ansamblul coral roman se va alatura BOULEZ ENSAMBLE XLII pentru lucrarea "Les Noces", compusa de Igor ... citeste toata stirea