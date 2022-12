"CRACIUNUL COPILARIEI" LA DGASPC

"Craciunul copilariei" este titlul spectacolului sustinut marti, 20 decembrie 2022, de 80 de copii din sistemul de protectie speciala, in sala mare a Teatrului "Tudor Vianu" din Giurgiu.Spectacolul a constat in sustinerea de momente artistice de catre copii cu varste cuprinse intre 4 ani si 18 ani, beneficiari de masuri de protectie speciala, plasament la asistenti maternali profesionisti si plasament in structuri de tip rezidential.Intr-o atmosfera emotionanta, copiii au cantat colinde si ... citeste toata stirea