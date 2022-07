CRESTE BILANEsUL VICTIMELOR INECURILOR IN JUDEEs...

Politistii fac cercetari cu privire la cauzele si conditiile in care a survenit decesul unui barbat in varsta de 54 de ani din localitatea Pietrisu, judetul Giurgiu, care a fost gasit inecat intr-o balta din apropierea localitatii."Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca un alt barbat este posibil inecat intr-o balta, de langa localitatea Pietrisu, judetul Giurgiu. In temeiul sesizarii, la fata locului s-a deplasat echipa ... citeste toata stirea