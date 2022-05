CUTREMUR, URMAT DE EXPLOZIE - SCENARIUL EXERCIEsIULUI DERULAT JOI DE ISU IN ZONA LIBERA

In zona seismica Vrancea a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter, ce a fost resimtit in mai multe localitati din judetul Giurgiu. In municipiu, s-au inregistrat pagube majore, iar in incinta Zonei Libere, acolo unde isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, a fost afectata o cladire, fiind si persoane ranite.Din cauza cutremurului, in apropierea punctului de lucru al unui terminal fluvial GPL s-a produs o explozie. Evenimentul a avut loc in zona ... citeste toata stirea