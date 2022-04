DAN MOTREANU, PRESEDINTELE PNL GIURGIU: "PNL ARE NEVOIE DE UN LIDER CA NICOLAE CIUCA; EL POATE CONDUCE EsARA IN ACEASTA PERIOADA, CAND LANGA NOI ESTE UN RAZBOI IN DESFASURARE!"

Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu, spune ca PNL are nevoie de un lider ca Nicolae Ciuca, un om cu experienta militara, care poate conduce tara in aceste zile in care langa noi are loc un razboi."Oricare ar fi motivul unui congres, cred ca toti cetatenii merita un raspund mai clar, de ce a fost nevoie de alegeri dupa numai sase luni. Intotdeauna PNL atunci cand a simtit ca este o criza a leadership-ului partidului a actionat rapid pentru a da o noua sansa PNL.Asa s-a intamplat si in anul 2002, ... citeste toata stirea