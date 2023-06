La aproape doi ani de la finalizare, Institutul National de Statistica a publicat datele definitive ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021.Potrivit acestor date, comparativ cu recensamantul anterior, populatia judetului Giurgiu a scazut cu circa 20.000 de locuitori, ajungand acum la 262.066 de persoane.Femeile sunt majoritare in judet, cu 50,8% din totalul populatiei rezidente, iar cei mai multi giurgiuveni traiesc in municipiul resedinta de judet - 54.551 persoane, in timp ce la ... citeste toata stirea