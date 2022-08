DE SFANTA MARIA A FOST SARBATOARE SI IN CENTRELE DGASPC...

Dupa ce in urma cu doua zile, 47 copii aflati in plasament in case de tip familial si Complexul de Servicii Sociale Giurgiu erau invitatii speciali ai Primariei Giurgiu la traditionalul balci de Sfanta Maria, luni, 15 august 2022, a venit randul altor beneficiari de servicii sociale din cadrul structurilor D.G.A.S.P.C. Giurgiu sa aiba parte de surprize placute.29 de beneficiari de servicii sociale de la Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati din localitatea ... citeste toata stirea