Presedintele PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, anunta, intr-o postare pe pagina sa oficiala:"Alaturi de cetatenii ingrijorati din Giurgiu, ma opun constructiei unui incinerator de deseuri in municipiul Giurgiu. I-am transmis comisarului european pentru Mediu, Virginijus Sinkevicius, o interpelare in acest sens, semnata si de europarlamentarul bulgar Andrey Kovatchev, seful delegatiei Bulgariei in Partidul Popular European (#epp).Semnalam situatia extrem de ingrijoratoare cu ... citeste toata stirea