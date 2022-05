Deputat Gabriela Horga: "Am initiat un proiect de lege pentru a reglementa regimul fiscal al nomazilor digitali"

Am initiat, impreuna cuDiana Buzoianu, un proiect de lege prin care reglementam regimul fiscal pentru nomazii digitali.Nomazii digitali sunt persoanele care lucreaza de la distanta, prin internet, si calatoresc in acelasi timp.Ne-am propus asigurarea unui tratament fiscal avantajos al veniturilor obtinute de acestia pe perioada in care se afla pe teritoriul Romaniei. Obiectivul este ca tara noastra sa beneficieze de cat mai multe resurse financiare aduse direct in economie prin prezenta ... citeste toata stirea