Deputat Gabriela Horga, amendamente pentru implementarea facturii electronice

Sistemul national defacturare electronica RO e-Factura este optional de la 1 aprilie si deja am vazut primele sute de facturi introduse, chiar in prima zi de functionare.Digitalizarea relatiei dintre stat si mediul de afaceri va permite reducerea evaziunii fiscale si cresterea gradului de colectare a fondurilor la buget.Actul normativ care reglementeaza facturarea electronica (OUG 120/2021) a fost saptamanile trecute in dezbaterea Comisiei de buget din Camera Deputatilor si am propus un ... citeste toata stirea