Deputat Gabriela Horga: O piata de capital dezvoltata este imaginea unei economii puternice

Camera Deputatilor a aprobatproiectul de lege care prevede cote de impozitare mai mici pentru castigurile la bursa: 1% pe investitiile mai mari de un an si 3% pentru cele mai mici de un an, fata de 10% cat este impozitul astazi. Proiectul prevede si retinerea impozitelor la sursa, o simplificare importanta pentru investitori.In perioada in care eram studenta, am facut practica in doua societati de investitii financiare si am vazut cum se poate investi pe bursa romaneasca. Am constatat, din ... citeste toata stirea