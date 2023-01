DGASPC: CRESTE NUMARUL ASISTENEsILOR MATERNALI DIN JUDEEs

Numarul asistentilor maternali profesionisti din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu a crescut cu 18 in anul 2022. Astfel, in prezent, reteaua asistentilor maternali profesionisti din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu are 201 persoane.Extinderea retelei de asistenti maternali profesionisti nu a presupus eforturi bugetare, intrucat salarizarea asistentilor maternali angajati prin proiectul TEAM UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor se ... citeste toata stirea