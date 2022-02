DGASPC. In 2021, 96 de copii au fost preluati in sistemul de protectie speciala din judetul Giurgiu

242 desesizari scrise si telefonice privind situatii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului au fost primite la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu in anul 2021. In urma verificarilor efectuate, au fost infirmate 161 sesizari si confirmate 81 de sesizari.Astfel, in anul 2021 au fost confirmate 15 cazuri de abuz fizic, 5 cazuri de abuz emotional, 12 cazuri de abuz sexual si 3 cazuri de exploatare sexuala; in 46 de cazuri au fost confirmate sesizari ... citeste toata stirea