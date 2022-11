Directia Judeteana de Transport Giurgiu este pregatita pentru deszapezire. In acest moment, DJTADJCT Giurgiu este in grafic cu pregatirile pentru asigurarea viabilitatii drumurilor judetene din administrare pentru perioada sezonului rece. In baza pentru deszapezire sunt stocate 1.268 tone de material antiderapant, aprovizionarea facandu-se gradual in functie de necesitati. In dotare sunt 18 utilaje echipate ... citeste toata stirea