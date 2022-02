DIRECTORATUL NAEsIONAL PENTRU SECURITATE CIBERNETICA - ATENEsIONARE ASUPRA SURSELOR DE INFORMARE

In contextul escaladarii conflictului militar din Ucraina, acordati o atentie deosebita surselor de informare pe care le accesati in mediul online! Atacurile cibernetice si tentativele de dezinformare prin #fakenews au ca numitor comun inselatoriile.Echipa Directoratului National de Securitate Cibernetica a identificat deja trei site-uri gazduite in Rusia care copiaza identitatea vizuala si parte din continutul unor institutii de presa cunoscute din Romania (News.ro si Capital).Acestea sunt ... citeste toata stirea