Distractie la patinoar

40 decopii beneficiari de masura de protectie speciala- plasament in patru structuri rezidentiale aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu au avut bucuria de a se distra la patinoarul amplasat langa Parcul "Mihai Viteazu" din Giurgiu.Astfel, incepand cu data de 03.01.2022, copiii aflati in plasament in casele de tip familial Constantin, Teodora, Daniela si Gabriela au avut bucuria de a incalta patinele si a se relaxa pe gheata, accesul la ... citeste toata stirea