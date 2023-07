Politistii giurgiuveni efectueaza cercetari pentru vatamare corporala din culpa si ucidere din culpa dupa ce doi barbati, cu varste de 50, respectiv 38 de ani, au decedat si alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident pe DJ 507, in apropierea municipiului Giurgiu."Pe DJ 507, in afara municipiului Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier.Din primele cercetari, a reiesit faptul ca, un barbat, de 50 de ani, din localitatea Comasca, judetul Giurgiu in timp ce conducea un autoturism, ar ... citeste toata stirea