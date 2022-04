Dosare penale pentru trei conducatori auto, depistati la volan sub influenta alcoolului

Se constata casunt identificati in trafic un numar crescut de soferi sub influenta bauturilor alcoolice. Astfel:La data de 24 aprilie a.c., ora 00:17, politistii din cadrul I.P.J. Giurgiu au depistat pe bulevardul Bucuresti, din municipiul Giurgiu, un barbat, de 34 de ani, din aceeasi localitate, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur in aerul ... citeste toata stirea