DN 6 si DN 5 sunt cele doua drumuri nationale pe care s-au produs doua accidente rutiere, vineri dupa-amiaza, in ambele cazuri fiind implicate Tiruri.Primul accident s-a produs la Mihailesti, mai exact pe podul de pe barajul din localitate:"Un autotren, incarcat cu cereale, s-a rasturnat in aceasta dupa-amiaza pe DN6. Evenimentul s-a produs pe podul de pe barajul Mihailesti, circulatia catre capitala fiind ingreunata.Conducatorul auto, un barbat in varsta de 35 de ani, constient si cooperant, ... citeste toata stirea