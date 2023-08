Valul de caldura va persista, in perioada urmatoare, in judetul Giurgiu, insa instabilitatea atmosferica se va manifesta si prin averse torentiale.ANM a emis o atentionare tip cod galben de ploi, intensificari ale vantului, cu rafale de 55-70 km/h, vijelii, descarcari electrice si, izolat, grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor fi de 20-25 l/mp si, in unele locuri, de peste 30-40 l/mp.Aceasta va intra in vigoare astazi, la ora 12:00 si va fi valabila ... citeste toata stirea